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Российские войска продолжают перемалывать военную технику, которую страны Запада отправили на Украину в рамках военной помощи. Телеграм-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны” опубликовал снимки сожжённых бронеавтомобилей MaxxPro, которые использовали ВСУ. Об этом сообщает телеканал “360”.

Где и когда были сделаны фотографии, не уточняется. В сообщении военкоров утверждается, что ВСУ потеряли уже десятки таких бронемашин.

Бронетранспортёр MaxxPro производится в США с середины “нулевых” годов. Одной из особенностей техники считается её высокая защищённость от взрыва мины. Для этого на днище с внешней стороны автомобиля расположена специальная V-образная плита, которая предназначена для отклонения взрыва. В открытых источниках утверждается, что по состоянии на 2023 год в рядах украинской армии находилось более 200 американских MaxxPro.

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