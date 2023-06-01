После провала нападения на АПП “Шебекино” диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась отойти в ближайшую лесополосу. Однако против нее была использована тяжелая огнеметная система “Солнцепек”, рассказал телеграм-канал “Развед дозор”.

Военные корреспонденты показали запись, на кадрах которой боевики отступают к лесополосе. В этот момент их накрывает термобарическими снарядами. Напомним, что эти боеприпасы в момент взрыва создают зону избыточного давления, а также повышают температуру до 3000 градусов. Спастись от подобного воздействия невозможно, поэтому у противника не было ни единого шанса уйти от возмездия.

Атака диверсантов, использующих танки, была пресечена российскими пограничниками. Около 30 боевиков ликвидировано, техника уничтожена. Всего отбито три атаки, для чего применялись противотанковые ракетные комплексы, артиллерия и авиация.