ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После провала нападения на АПП “Шебекино” диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась отойти в ближайшую лесополосу. Однако против нее была использована тяжелая огнеметная система “Солнцепек”, рассказал телеграм-канал “Развед дозор”.

Военные корреспонденты показали запись, на кадрах которой боевики отступают к лесополосе. В этот момент их накрывает термобарическими снарядами. Напомним, что эти боеприпасы в момент взрыва создают зону избыточного давления, а также повышают температуру до 3000 градусов. Спастись от подобного воздействия невозможно, поэтому у противника не было ни единого шанса уйти от возмездия.

Атака диверсантов, использующих танки, была пресечена российскими пограничниками. Около 30 боевиков ликвидировано, техника уничтожена. Всего отбито три атаки, для чего применялись противотанковые ракетные комплексы, артиллерия и авиация.

Вам может понравиться

Кофе, шопинг и такси: стали известны самые вредные финансовые привычки россиян

Как отмечает в своем материале Федеральное Агентство Новостей, среди граждан Российской Федерации было проведено исследование с целью выяснить наиболее вредную привычку в экономическом плане. В опросе приняло участие примерно четыре

Оперштаб ВС России Белгородской области: ВСУ не смогли прорвать границу в районе Шебекино

Оперативный штаб ВС РФ в Белгородской области опроверг сообщения ряда телеграм-каналов о прорыве диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию региона в районе Шебекино. Сообщается, что атака успешно отражена. Боевики ВСУ задействовали

Как за 12 лет изменилась Шах-султан из «Великолепного века»

В турецком сериале «Великолепный век» среди сестер султана Сулеймана стоит отдать должное именно Шах-султан. В сериале героиня отличалась особым умом и коварством. Ей даже удалось заставить султана выслать Хюррем на