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Издание “Русская весна” (“РВ”) опубликовало кадры прилёта одной из ракет в район, где расположен штаб Главного управления разведки (ГУР) Украины. Соответствующее видео изначально появилось на украинских медиа-ресурсах.

На видео с камеры наблюдения заметно, как в районе Гаванского моста, который ведёт на Рабыльский остров (там находится штаб украинского ГУР), происходит сильный взрыв. Кроме того, “РВ” разместила фотографии здания ГУР, на котором отчётливо видны тёмные пятна – следы от попадания как минимум одной ракеты и возникшего вслед за этим пожара.

О российской атаке на здание ГУР не сообщалось до недавнего времени. Российские власти связали атаку украинских дронов на Москву, которая произошла 30 мая, именно с успешным ударом по штабу Главного управления разведки Украины.

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