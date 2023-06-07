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Украинские ВС 4 июня внезапно атаковали населенный пункт Новодонецкое и сумели вытеснить российские ВС, используя около 30 танков и другой техники. Но уже 6 июня они были вынуждены оставить вновь захваченные позиции, не выдержав натиска ВС РФ, передает “Военное обозрение”.

Киев понес серьезные потери в живой силе и технике. Авторы публикации опубликовали кадры с уничтоженными или просто брошенными на поле боя машинами противника. Среди них можно легко идентифицировать четыре бронетранспортера Mastiff, полученных ВСУ от Великобритании, а также танк Т-64БВ.

В боях за Новодонецкое ВСУ потеряли до двух десятков единиц техники, поэтому, по словам замначальника Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, сменили тактику. Теперь они используют легкобронированные машины, которые “подбрасывают” группы боевиков как можно ближе к населенному пункту и оставляют их атаковать самостоятельно, доставляя все новые отряды.

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