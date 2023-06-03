Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали первый снимок украинского самолета, способного нести британские ракеты Storm Shadow.

На опубликованной фотографии можно увидеть украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М, входящий в состав военно-воздушных сил Украины. При этом под каждым из крыльев у него разместилось по одной ракете Storm Shadow британского производства.

Напомним, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow британо-французской разработки. Известно, что максимальная дальность поражения данной ракеты воздушного базирования составляет примерно 500 километров.

Ранее 12 мая был зафиксирован первый случай применения украинской авиацией данных ракет для нанесения удара по Луганску. Вероятнее всего, данная ракета была выпущена с бомбардировщика военно-воздушных сил Украины Су-24М, такого же как и на опубликованной фотографии.