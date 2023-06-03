Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали первый снимок украинского самолета, способного нести британские ракеты Storm Shadow.

На опубликованной фотографии можно увидеть украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М, входящий в состав военно-воздушных сил Украины. При этом под каждым из крыльев у него разместилось по одной ракете Storm Shadow британского производства.

Напомним, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow британо-французской разработки. Известно, что максимальная дальность поражения данной ракеты воздушного базирования составляет примерно 500 километров.

Ранее 12 мая был зафиксирован первый случай применения украинской авиацией данных ракет для нанесения удара по Луганску. Вероятнее всего, данная ракета была выпущена с бомбардировщика военно-воздушных сил Украины Су-24М, такого же как и на опубликованной фотографии.

Вам может понравиться

Участник СВО из Екатеринбурга обманул дрон ВСУ, притворившись мертвым

Хитрость на поле боя иногда не только спасает жизнь, но и позволяет сорвать планы противника. Именно такой эпизод произошел в зоне специальной военной операции с Даниилом из Екатеринбурга, который сумел

«РВ» показала, как российские танки берут под контроль Марьинку

Киев несет огромные потери, стремясь удержать развалины Марьинки под Донецком. Он отправляет на ротацию все новые подразделения, хотя и они долго не выдерживают интенсивных боев, сообщает портал “Русская весна”. Военные

Стало известно, какое оружие сыграет судьбоносную роль в украинском конфликте

Российские управляемые планируемые фугасные авиационные бомбы сыграют в украинском конфликте судьбоносную роль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал сербской газеты «Политика». Как следует из материала, американские военные