Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, удерживающие оборонительные рубежи на Запорожском направлении, разгромили колонну украинской бронетехники, в том числе и натовские танки. В Сети были опубликованы соответствующие фотографии.

На опубликованных кадрах, снятых одним из российских разведывательных беспилотников, можно увидеть горящие украинские танки Leopard немецкого производства, переданные Киеву западными партнерами для проведения наступательной операции.

Российские военнослужащие разгромили целую колонну украинской бронетехники, которая пыталась атаковать укрепленные российские позиции на Запорожском направлении. В результате, на опубликованных кадрах с БПЛА, можно увидеть сгоревшие немецкие танки Leopard 2A4, американские бронетранспортеры M113 и предположительно бронемашины пехоты M2 Bradley производства США. Некоторые боевые машины были полностью уничтожены, некоторые после полученных повреждений были брошены украинскими экипажами.