Британское издание Daily Mail опубликовало видео, на котором предположительно запечатлено последнее погружение батискафа “Титан, исчезнувшего в Атлантическом океане.

Видеозапись появилась на страничке в социальной сети Эбби Джексон. 22-летняя видеооператор, которая находилась на борту судна “Полярный принц”, сопровождавшего батискаф, делала селфи и успела поймать в кадр погружающийся в Атлантику “Титан”.

Также Джексон опубликовала еще одно видео, на которое попала надувная лодка. На ней к батискафу отправлялись участники экспедиции. В том числе и “мистер Титаник” Поль-Анри Нарголе. 77-летний исследователь участвовал в 37 путешествиях к затонувшему пассажирскому судну.

Напомним, “Полярный принц” потерял связь с батискафом уже через два часа после его погружения. Произошло это 19 июня. В настоящий момент спасательная операция продолжается, к спасателям подключились оборудованные мощными гидролокаторами коммерческие суда.