Разведывательный БПЛА заснял уничтоженную колонну военной техники ВСУ. Российские ВС разгромили ее, предположительно на Южно-Донецком направлении, являющемся одним из приоритетных участков для украинской армии.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что дрон просто пролетал мимо и случайно заметил разгромленную колонну. Судя по содержанию видеозаписи, его цель заключалась совсем в другом.

Дрон разыскивал замаскированные позиции ВСУ, он облетал лесополосы и территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного между ними. При этом он заснял минимум пять уничтоженных боевых машин, среди которых можно без труда идентифицировать 1 танк.

Напомним, что ранее колонна ВСУ с танками, БМП и машинами разминирования западного образца была уничтожена в районе Времевского выступа.