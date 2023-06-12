Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разведывательный БПЛА заснял уничтоженную колонну военной техники ВСУ. Российские ВС разгромили ее, предположительно на Южно-Донецком направлении, являющемся одним из приоритетных участков для украинской армии.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что дрон просто пролетал мимо и случайно заметил разгромленную колонну. Судя по содержанию видеозаписи, его цель заключалась совсем в другом.

Дрон разыскивал замаскированные позиции ВСУ, он облетал лесополосы и территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного между ними. При этом он заснял минимум пять уничтоженных боевых машин, среди которых можно без труда идентифицировать 1 танк.

Напомним, что ранее колонна ВСУ с танками, БМП и машинами разминирования западного образца была уничтожена в районе Времевского выступа.

Вам может понравиться

ВДВ поразили российским дроном «Ланцет» немецкий танк Leopard

Один из немецких танков “Леопард 2” на Запорожском управлении, сжег дрон-камикадзе “Ланцет”, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, подтверждающую успешную атаку барражирующего боеприпаса. Напомним, что “Ланцеты” весьма активно

Опубликовано видео уничтожения американской БМП “Брэдли” в зоне СВО, экипажу удалось сбежать

Украинские боевики выложили видеозапись одного из боев в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. На ней запечатлен момент поражения российскими ВС боевой машины пехоты “Брэдли” производства США. Запись сделана боевиками с

Решающая битва на Украине началась, российской армии придется играть вдолгую

В Москве сейчас можно увидеть настоящих и уверенных в себе людей, которые совершенно не замечают мелкую столичную суету. Именно они принимают и сдерживают удары противника, так как давно обещанное контрнаступление