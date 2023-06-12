Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ было сделано под жестким давлением Запада. США и НАТО уже 15 месяцев снабжают украинскую армию оружием и техникой на миллиарды долларов и хотя видеть какую-то отдачу, пишет китайское издание Global Times.

Политолог Чжао Юша, публикацию которого представляет РИА Новости, пояснил, что как в США, так и в Европе вскоре начнутся предвыборные гонки. И политикам просто необходимо показать электорату, что расходы на помощь Украине – это необходимость. Но без успехов Киева ничего подобного продемонстрировать не получится.

Другие китайские эксперты отметили, что Зеленский также надеется получить еще больше оружия и денег после начала контрнаступления. Поэтому он объявил о старте операции, хотя изначально планировалось хранить молчание.

Вам может понравиться

В Югре на детской площадке ребенок проломил череп

В Нижневартовске врачам удалось спасти 5-летнего ребенка, получившего травму черепа во время игры на детской площадке. Отмечается, что пострадавшая девочка поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение

Массовое заболевание неизвестным вирусом произошло в Таиланде на Пхукете

Как передает издание “Турпром”, на тайском курортном острове Пхукет был создан центр экстренной помощи. Причиной создания данного центра является заболеваемость более 100 человек неизвестным вирусом. Как отмечается, заболевшие есть сразу

Asia Times: на Западе заявили, что контрнаступление ВСУ нарушает все правила военной тактики

Военные эксперты из США и Европы критикуют украинские ВС за нарушения правил военной тактики в ходе контрнаступления. Они поясняют, что боевики ВСУ вынуждены бегать сразу в пяти направлениях, что ни