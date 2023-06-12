Заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ было сделано под жестким давлением Запада. США и НАТО уже 15 месяцев снабжают украинскую армию оружием и техникой на миллиарды долларов и хотя видеть какую-то отдачу, пишет китайское издание Global Times.

Политолог Чжао Юша, публикацию которого представляет РИА Новости, пояснил, что как в США, так и в Европе вскоре начнутся предвыборные гонки. И политикам просто необходимо показать электорату, что расходы на помощь Украине – это необходимость. Но без успехов Киева ничего подобного продемонстрировать не получится.

Другие китайские эксперты отметили, что Зеленский также надеется получить еще больше оружия и денег после начала контрнаступления. Поэтому он объявил о старте операции, хотя изначально планировалось хранить молчание.