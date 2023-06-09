Адриан Северин, бывший глава МИД Румынии и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, выразил свое мнение о сокращении штата российского посольства в Бухаресте, назвав это оскорблением, которое не имеет смысла. Он поделился своей позицией в посте на Facebook, популярной социальной сети, которая запрещена в России.

В своем заявлении он отметил, что решение румынского МИД требовать сокращения персонала российского посольства является бесполезным и рискованным оскорблением мощного соседнего государства, с которым Румыния официально не находится в состоянии конфликта.

Ранее российский МИД прокомментировал решение властей Бухареста о высылке российских дипломатов из страны. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, сообщила, что высылка из Румынии сотрудников российского посольства приведет к соответствующему ответу.