ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Адриан Северин, бывший глава МИД Румынии и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, выразил свое мнение о сокращении штата российского посольства в Бухаресте, назвав это оскорблением, которое не имеет смысла. Он поделился своей позицией в посте на Facebook, популярной социальной сети, которая запрещена в России.

В своем заявлении он отметил, что решение румынского МИД требовать сокращения персонала российского посольства является бесполезным и рискованным оскорблением мощного соседнего государства, с которым Румыния официально не находится в состоянии конфликта.

Ранее российский МИД прокомментировал решение властей Бухареста о высылке российских дипломатов из страны. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, сообщила, что высылка из Румынии сотрудников российского посольства приведет к соответствующему ответу.

Вам может понравиться

«Он пытается оправдаться»: Пригожин прокомментировал заявления бывшего комбрига 72-й бригады Винивитина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал видео, опубликованное полковником вооруженных сил РФ и бывшим командиром 72-й бригады Романа Винивитина. Запрос на имя главы подразделение прислал журналист издания RTVI Дмитрий Никитин.

Poliitico: Запад не сможет предоставить требуемые Украиной гарантии безопасности

Европейское издание газеты Politico, ссылаясь на высокопоставленных представителей НАТО, сообщает, что страны Запада пока не могут предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Лидеры западных государств пока не достигли согласия относительно формата

EurAsian Times: Расхваленные американские системы ПВО дают сбои на Украине, как и ранее на Ближнем Востоке

Падение крупного элемента от зенитной ракеты комплекса Patriot прямо посреди оживленной дороги в Киеве напугало людей, а также усилило опасения по поводу нередких отказов американской системы ПВО. Об этом сообщает