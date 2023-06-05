Ученые ВятГУ разработали новый подход к 3D-печати пищи, который отличается от аналоговых методов. Используя выращенные растительные клетки, эта технология позволяет создавать блюда с необходимыми биохимическими параметрами, подобно конструктору. Исследование с результатами данной разработки было опубликовано в журнале Gels, пишет РИА Новости.

Пищевая 3D-печать привлекает внимание специалистов благодаря своим уникальным возможностям по управлению параметрами еды, которую она создает. В будущем этот подход станет одним из способов регулирования пищевого поведения, так как позволяет создавать продукты с заданными текстурой, питательностью, внешним видом и вкусом.

Уже сегодня пищевая 3D-печать находит применение, например, в лечебном питании и в питании различных экспедиций или групп людей, которые вынуждены проводить продолжительное время в условиях отсутствия доступа к обычной пище.