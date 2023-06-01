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Квадрокоптер «Лютик», разработанный в Сахалинском центре беспилотных технологий, предназначен для разведки и доставки боеприпасов. Главной его особенностью является способность быстро выйти из зоны действия радиоэлектронной борьбы.

Сообщение об этом поступило от представителей центра в агентство ТАСС. Они отметили, что в зоне специальных военных операций применяются различные беспилотные аппараты. Например, китайские дроны, согласно протоколу безопасности, при потере связи со спутником или радиоуправлением остаются неподвижными и приземляются, если разрядился аккумулятор.

В случае с квадрокоптером «Лютик», когда он попадает в зону радиоэлектронной борьбы, где теряются связь со спутниками и радиоконтроль, он ведет себя иначе. Он увеличивает газ и выполняет так называемый отскок – летит в случайном направлении, чтобы покинуть зону радиоэлектронной борьбы.

Когда дрон покидает эту зону, специалисты могут принять решение об обходе данного участка или устранении средств радиоэлектронной борьбы.

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