Квадрокоптер «Лютик», разработанный в Сахалинском центре беспилотных технологий, предназначен для разведки и доставки боеприпасов. Главной его особенностью является способность быстро выйти из зоны действия радиоэлектронной борьбы.

Сообщение об этом поступило от представителей центра в агентство ТАСС. Они отметили, что в зоне специальных военных операций применяются различные беспилотные аппараты. Например, китайские дроны, согласно протоколу безопасности, при потере связи со спутником или радиоуправлением остаются неподвижными и приземляются, если разрядился аккумулятор.

В случае с квадрокоптером «Лютик», когда он попадает в зону радиоэлектронной борьбы, где теряются связь со спутниками и радиоконтроль, он ведет себя иначе. Он увеличивает газ и выполняет так называемый отскок – летит в случайном направлении, чтобы покинуть зону радиоэлектронной борьбы.

Когда дрон покидает эту зону, специалисты могут принять решение об обходе данного участка или устранении средств радиоэлектронной борьбы.