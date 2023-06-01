ВКС России в ближайшее время пополнятся ещё одним военно-транспортным полком. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Новый полк сформируют во время летнего периода обучения. Кроме этого, среди главных задач командования военно-транспортной авиации (ВТА) России на ближайшее время – подготовка молодых лётчиков, освоение модернизированной техники и так далее.

1 июня отмечается день образования военно-транспортной авиации России. Сейчас ВТА является незаменимым звеном в деле снабжения российских сил в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, ВТА занимается доставкой грузов в Арктику, ликвидацией природных пожаров. Недавно пилоты военно-транспортной авиации принимали участие в эвакуации более двух сотен человек из Судана, где произошёл военный переворот.