Российская кинокомпания «Централ Партнершип» приступила к экранизации знаменитой сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Режиссером фэнтезийного фильма стал Игорь Волошин.

Отмечается, что роль главной героини – девочки Элли сыграет Екатерина Червова. Юрий Колокольников сыграет Железного Дровосека, Евгений Чумак – Страшилу. Роль Трусливова Льва досталась Артуру Вахе, а злую волшебницу Бастинду сыграет Светлана Ходченкова. В роли Тотошки выступит джек-рассел-терьер по кличке Уджер. В прокат фильм должен выйти 26 декабря 2024 года.

Отметим, что фильм будет снят по одноименному произведению российского писателя Александра Волкова. История повествует о приключениях девочки Элли и ее собачки Тотошки, которых в доме-фургончике ураган занес в волшебную страну Жевунов. Элли вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным дровосеком, Трусливым Львом отправляется в интересное, но опасное путешествие в Изумрудный город к волшебнику Великому Гудвину, чтобы он помог ей и Тотошке вернуться домой.