Ученые СКФУ предложили новую усовершенствованную методику по созданию протеиновых коктейлей. Об этом сообщает РИА Новости. Такое спортивное питание будет содержать в своем составе легкоусвояемый белок. По словам специалистов, данный компонент благотворно будет влиять на рост мышечной массы. Также он поможет повысить выносливость и работоспособность. Результатами своей работы специалисты поделились с изданием Modern science and innovations.

В составе сывороточных протеинов содержатся незаменимые аминокислоты, такие как лизин, триптофан, метионин и треонин. Эти аминокислоты организм не синтезирует самостоятельно, их можно получить только с пищи.

Ученые отмечают, что данные аминокислоты участвуют в образовании нейромедиаторов центральной нервной системы. Также они необходимы при производстве важных для метаболизма соединений.

Таким образом, продукты, содержащие в своей основе молочную сыворотку, способствуют ускоренному росту мышечной массы. Также они ускоряют способность восстановления мышц после тренировки.