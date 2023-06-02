Согласно информации, предоставленной Роскачество, неравномерный окрас черешни указывает на ее недостаточное качество. Однако следует отметить, что цвет ягоды сам по себе не свидетельствует о степени их спелости. Неравномерность окраски может быть признаком низкого качества, передает РИА Новости.

Кроме того, состояние черешков является важным ориентиром при выборе. Если ягоды были длительное время на хранении, то черешки становятся бурыми и сухими. Эксперты отмечают, что такое состояние говорит о потере сочности черешней.

Ранее диетолог Наталья Круглова предупредила о возможных проблемах, связанных с избыточным потреблением черешни. Она указала на возможность набора веса, временных изменений в работе кишечника, дискомфорта в пищеварительной системе и вздутия живота. Для избежания этих негативных последствий рекомендуется употреблять черешню в умеренных количествах, а специалисты считают, что суточная норма составляет около 200-300 граммов ягод.