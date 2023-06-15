Новейший российский FPV-дрон “Лютик-Камикадзе” несмотря на свое название способен возвращаться обратно после атаки на противника. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей Сахалинского центра беспилотных технологий.

Разработчики отметили, что аппарат комплектуется устройствами сброса выстрелов от гранатомета РПГ-7 или термобарических боезарядов. Поэтому в случае необходимости БПЛА можно использовать как многоразовый дрон для нанесения ударов по противнику.

Полезная нагрузка составляет 2 килограмма и от этого параметра напрямую зависит радиус действия беспилотника. Так, с полной загрузкой он способен пролететь около 3 километров, но если будет нести лишь 800 г, то дальность увеличится до 5 км.

Создатели беспилотника также отметили, что сброс боезарядов можно осуществлять дистанционно, со специального пульта. Также на расстоянии осуществляется управление детонатором.