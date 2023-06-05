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Киев не понимает позицию Варшавы по вопросу импорта украинской сельхозпродукции. Это вбивает клин в отношения между двумя странами, что в свою очередь выгодно России. Так министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс прокомментировал высказывание главы министерства аграрной политики Украины Николая Сольского. Тот призывал ЕС снять запрет на ввоз зерна. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеканал RMF24.

Сейчас запрет на ввоз зерна действует в пять стран, которые граничат с Украиной: в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. В остальные страны оно идёт транзитом. Запрет был введён на фоне протестов местных фермеров. Их беспокоило, что импортное украинское зерно, которое поступает на рынок без пошлин, более дешёвое по сравнению с местной аграрной продукцией.

Продление запрета на импорт зерна Сольский назвал “худшим из возможных решений”, которое ведёт к “ослаблению единства в Европе”. За это и получил критические комментарии со стороны главы польского минсельхоза Телюса. Польские чиновник заявил также, что не понимает, почему украинский высокопоставленный чиновник делает такие заявления.

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