В Луцке на Украине в поликлиниках начали выдавать школьникам иодид калия. Этот препарат считается средство от облучения, пишут украинские СМИ.

Раздача препарата организована по поручению властей Волынской области. В последнее время на Украине много разговоров о возможном подрыве Запорожской АЭС, поэтому в аптеках Киева и других городов уже скупили запасливые граждане.

Луцк располагается довольно далеко от Запорожской АЭС, однако неподалеку от города располагается Ровенская атомная электростанция.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский заявил, что российские ВС якобы планируют взорвать Запорожскую электростанцию. Эксперты предполагают, что Киев готовит подобный теракт на тот случай, если контрнаступление окончательно провалится. Причем взорвать он может не только Запорожскую АЭС.

После заявления Зеленского, украинцы выстроились в очереди в аптеках, желая заполучить заветный иодид калия и спровоцировали дефицит препарата во многих городах страны.