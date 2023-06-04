В части Херсонской области, которая подконтрольна Киеву, людей забирают в ряды ВСУ прямо из очередей за гуманитарной помощью. Один из сотрудников силовых структур России, владеющий информацией непосредственно из ТЦК (бывшие военкоматы) Украины, рассказал РИА Новости, что такая “мобилизация” проводится по распоряжению сверху.

Этот документ гласит, что мужчин, которые приходят за гуманитарной помощью, необходимо забирать прямо из очередей и отправлять на передовую. Таким образом Киев в очередной раз подтвердил, что бесплатный сыр можно получить только в мышеловке.

Ранее пророссийски настроенные жители Николаевской области сообщили, что в центре региона мужчин забирают прямо с улицы, причем возраст, состояние здоровья и прочее никого не интересуют. То же самое происходит и в Одесской области, где военнообязанных сразу грузят в микроавтобусы и увозят в учебные центры.