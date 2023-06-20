Серьёзные потери, которые понесла украинская армия в ходе контрнаступательной операции, судя по всему, не стали неожиданностью для США. В Пентагоне заявили: в США ожидали, что контрнаступление ВСУ будет идти тяжело. Об этом во время брифинга заявила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх – сообщает РИА “Новости”.

По её словам, ещё до начала контрнаступления специалисты Пентагона давали ему “чёткие оценки” и уверяли, что “битва будет тяжёлой”. Тем не менее в США всё ещё рассчитывают, что ВСУ в ходе контрнаступления добьются успеха. По словам Сингх, для этого у Киева есть необходимые возможности, включая переданную западными странами военную технику.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, контрнаступление ВСУ идёт с 4 июня. За это время украинские войска, со слов российского лидера, понесли катастрофические потери как в живой силе, так и в технике, однако не добились каких-либо успехов.