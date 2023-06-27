41,2 миллиарда долларов. Такую сумму Соединённые Штаты Америки потратили на военную помощь Украине при президентстве Джо Байдена. Данные привёл Пентагон в своём сообщении – передаёт РИА “Новости”.

Американское военное ведомство уточняет, что указанная сумма – общая. Она складывается из военной помощи, оказанной до российской специальной военной операции и после. На период до СВО приходится относительно небольшая доля – меньше миллиарда долларов. Всё остальное – военная техника, вооружение, оборудование и обмундирование, закупленные уже после 24 февраля прошлого года для Украины.

США не прекращают оказывать военную помощь киевскому режиму. Недавно американские власти объявили о новом пакете военной помощи на полмиллиарда долларов. В него войдёт вооружение “необходимое для контрнаступательных операций”, как сообщали в Пентагоне.