Украинская армия не получит кассетные боеприпасы от США, даже несмотря на то, что они могли бы стать эффективным средством борьбы с российской бронетехникой. Соответствующее заявление сделала заместитель помощника министра обороны США Лора Купер во время слушаний в Конгрессе – передаёт РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения бронированной техники. Однако во многих странах запрещено их использовать. Дело в том, что такие снаряды разлетаются хаотично при выстреле и подчас не взрываются, а значит ещё долго могут представлять опасность для мирных жителей, находясь на земле.

Купер отметила, что несмотря на призывы Киева направить такие снаряды для ВСУ, Вашингтон этого сделать не сможет. Этому мешают действующие ограничения Конгресса на поставку такого вооружения, а также отсутствие среди союзников единства по этому вопросу – многие страны НАТО подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование. США, Украина и Россия, к слову, такую конвенцию не подписывали.