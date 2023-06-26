В Омске разработан двигатель, который может помочь создавать целые группы орбитальных спутников. Одной из его особенностей является работа на смеси спирта и воды.

В Омском государственном техническом университете рассказали, что существующие маневрирующие космические аппараты оснащаются микродвигателями, которые и обеспечивают проведение различных маневров на околоземных орбитах. Для их приведение в действие применяются изобутан или фреон, а также другие, опасные для человека газы.

Использование смеси воды и спирта делает эксплуатацию МКА полностью безопасной и при этом позволяет осуществлять маневрирование с той же высокой эффективностью

Разработанный в Омске двигатель можно легко адаптировать практически под любые задачи, сообщил старший преподаватель кафедры «Авиа– и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик. Он также раскрыл принцип действия агрегата.

Сперва спирт, смешанный с водой, поступает на электронику, которая распределяет топливо по большому количеству газовых каналов. Там оно испаряется и получившийся пар обеспечивает необходимую силу тяги.