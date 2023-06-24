В Одесской области рано утром 24 июня прогремели мощные взрывы. В настоящий момент информации о пораженных целях нет, украинская сторона традиционно сообщает о безупречной работе средств ПВО.

Воздушную тревогу в регионе объявили около 5:35 по Московскому времени. Сразу же на мониторинговых телеграм-каналах появилась информация о ракетах “Калибр”, которые направлялись в сторону Одесской области.

Ближе к шести часам утра раздался первый мощный взрыв. Перед этим сообщалось, что “Калибр” кружит над регионом. Не исключено, что таким образом осуществлялся поиск средств ПВО противника.

После первого взрыва прогремело еще два. Можно предположить, что речь идет о детонации боекомплекта на складе с боеприпасами, в который попала ракета. Официальной информации пока не поступало.