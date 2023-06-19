В Одессе в ночь на 19 июня прогремел сильный взрыв, за ним последовало еще несколько более тихих хлопков. Воздушная тревога была объявлена своевременно, власти региона предупредили жителей о необходимости находиться в укрытиях.

В настоящий момент информации о пораженных целях нет, но известно, что обломки зенитной ракеты ВСУ повредили общежитие в одном из населенных пунктов под Одессой. Кроме того, в близлежащих поселках прекратилась подача электроэнергии.

Кроме того, тревога объявлялась в Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях. Мощные взрывы звучали также в Запорожье, которое находится под контролем ВСУ.

По словам властей Одесской области, удары наносились с применением крылатых ракет “Калибр” и дронов-камикадзе “Герань-2”.