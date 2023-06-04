ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал “Русская весна” сообщает о боевых действиях в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. В противостояние с диверсантами вступили поднятые по тревоге подразделения специального назначения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что украинские боевики в очередной раз предприняли попытку прорыва через российскую границу.

Диверсанты, захватившие в ходе своей операции двух российских военных, скорее всего представляют собой подразделения Главного управления разведки. Именно это ведомство под руководством западных кураторов занимается подготовкой террористических актов против России.

Спецназ ВС РФ сейчас выбивает противника, на видеозаписи, опубликованной военными корреспондентами, можно увидеть фрагменты боя.

Вам может понравиться

Военкор Сладков заявил о напряженной ситуации на Запорожском направлении

Военный корреспондент Александр Сладков описал свое впечатление, касаемо ситуации на фронте на Запорожском направлении. Многие эксперты уверены, что анонсированное киевским режимом контрнаступление ВСУ все же состоится. Причем самым вероятным направлением

Российские истребители Су-35С уничтожили боевой самолет украинских националистов

Экипажи российских истребителей Су-35С в ходе выполнения боевого задания уничтожили украинский боевой самолет, сообщает издание “Известия” со ссылкой на сведения от Минобороны РФ. Отмечается, что Су-35С с подвешенными ракетами классов

Военкор Кулько показал, как боевики ВС Украины бросили своего раненого сослуживца на поле боя

В зоне проведения специальной военной операции после освобождения Артемовска одной из наиболее горячих точек на фронте стало Краснолиманское направление. На данном участке линии боевого соприкосновения бойцы ВС России держат оборону