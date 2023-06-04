Портал “Русская весна” сообщает о боевых действиях в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. В противостояние с диверсантами вступили поднятые по тревоге подразделения специального назначения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что украинские боевики в очередной раз предприняли попытку прорыва через российскую границу.

Диверсанты, захватившие в ходе своей операции двух российских военных, скорее всего представляют собой подразделения Главного управления разведки. Именно это ведомство под руководством западных кураторов занимается подготовкой террористических актов против России.

Спецназ ВС РФ сейчас выбивает противника, на видеозаписи, опубликованной военными корреспондентами, можно увидеть фрагменты боя.