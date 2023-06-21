По сообщению управления Роспотребнадзора Новосибирской области, пятеро человек в 2023 году заболели лихорадкой денге. А у одного из местных жителей была диагностирована малярия.

Как сообщили представители ведомства, лихорадкой денге россияне заразились за рубежом. В пресс-службе уточнили, что инфекционные и паразитарные заболевания чаще всего передаются через воду, загрязненные продукты питания, укусы насекомых (мух, комаров, блох, слепней, клещей, москитов и других). Вирус можно подхватить также при контакте с больным человеком или от объекта окружающей среды.

Медики настоятельно рекомендуют россиянам во время пребывания за рубежом не пробовать немытые продукты на рынках и угощения, приготовленные местными жителями. Также нельзя употреблять сырую воду и лед, изготовленный из нее. Вся пища должна проходить термическую обработку, а фрукты стоит обрабатывать кипятком. Перед едой всегда следует мыть руки с мылом.