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В Новосибирске произошла драка в районе метро «Золотая нива» с участием восьми мужчин в нетрезвом состоянии и одной женщины. Нарушители порядка, применяя грубую физическую силу, пытались выяснить отношения.

Видеозапись этой драки была опубликована в социальных сетях одной из местных групп. Исходя из видео, нельзя определить, причины драки. Видно, что некоторые дерущиеся обосновались на обочине дороги, другие же переместились прямо на проезжую часть. Женщина активно отбивалась от нападений палкой. Еще две женщины пытались разнять мужчин, но все их усилия оказались безуспешными. Также разнять дерущихся попытался мужчина в камуфляжной форме.

Представитель ГУ МВД по области Анастасия Ахметова сообщила, что к моменту публикации данного видеоролика заявлений в полицию не было. На данный момент правоохранители по видео устанавливают личности участников массовой драки и все сопутствующие обстоятельства.

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