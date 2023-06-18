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В социальной сети «Вконтакте» группа Новосибирская Митрополия опубликовала информацию, что в храмах Новосибирска были замечены сектанты, называющие себя «Служба духовной безопасности». Ранее эта секта действовала в российской столице. Отмечается, что руководителем группы является некий Валерий Сутормин. Он носит подрясник и пытается войти в доверие к прихожанам православных храмов путем ведения с ними бесед.

Известно, что Сутормин вместе со своим партнером Вячеславом Балакиным создали так называемое движение «Разводу нет». Ими ведется пропаганда против развода, так как по их определению брак является неразрушимым союзом. Ими была сформулирована доктрина «православных наложниц», согласно которой мужчина, которого оставила жена, имеет право выбрать себе наложницу без каких-либо формальностей.

В сообщении также упоминается, что сектантами проводятся «поместные соборы», где осуждается «прелюбодейная ересь».

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