Новосибирский медицинский государственный университет запускает программу обучения психологов, которые будут работать с участниками специальной военной операции.

В Минздраве региона рассказали, что обучение будет осуществляться в рамках дополнительной программы. Специалистам станут прививать навыки, которые необходимы для работы с военнослужащими, для выявления посттравматического стрессового расстройства и иных проблем со здоровьем.

Именно своевременная диагностика ПТСР, а также правильный подход к реабилитации является главным фактором, позволяющим быстро достичь хороших результатов, вернуть человека к нормальной жизни.

В Минздраве также сообщили, что шесть психологов подготовленных в вузе, уже работают с участниками спецоперации. Кроме того, программу дополнительного обучения прошли шесть психотерапевтов.