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Кировским районным судом Новосибирска был продлен арест обвиняемого в покушении на убийство собственной дочери. Соответствующее ходатайство было подано следователем данного уголовного дела. 7 мая 2023 года в Новосибирске мужчина сбросил с балкона свою 20-летнюю дочь. Девушка была госпитализирована с многочисленными серьезными травмами, включая перелом позвоночника. Отмечается, что мужчина является мигрантом из Таджикистана.

На судебном заседании обвиняемый не признал свою вину. По его словам, дочь таким образом пыталась свести счеты с собственной жизнью, так как у нее были проблемы любовного характера. Однако, по словам потерпевшей и свидетелей, в момент инцидента мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Под действием спиртного, он становился чрезмерно агрессивным и нередко применял насилие в отношении собственных детей и супруги.

На данный момент известно, что судом был продлен срок пребывания мужчины под стражей до 7 августа. Мигранту грозит приговор по лишению свободы сроком до 15 лет.

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