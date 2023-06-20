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Киев пытается придумать новые критерии, по которым контрнаступление ВСУ будет успешным. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пройденные километры и захваченные украинской армией населенные пункты в число таких критериев не входят.

По ее словам, военное ведомство оценивает наступление по ряду других параметров, но каких именно, Маляр не сообщила.

Стоит напомнить, что за две недели контрнаступления ВСУ не сумели добиться успеха ни на одном из направлений. Российские ВС выстроили сильную оборону, которая остается незыблемой, несмотря на все попытки ее прорыва. Только непосредственно на линии соприкосновения Киев за это время потерял около 7500 военнослужащих. Кроме того, он регулярно несет потери в западной технике.

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