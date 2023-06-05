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Минобороны РФ рассказало о неудавшейся попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Южно-Донецком направлении, а также сообщило о серьезных потерях, понесенных противником.

Так, вблизи населенного пункта Нескучное, где наносился основной удар, Киев потерял три американских боевых машины пехоты Braldey, 21 бронеавтомобиль и 16 танков. Кроме того, убиты и ранены 250 военнослужащих ВСУ, пятеро сдались в плен.

В настоящий момент группировка войск “Восток” активно использует артиллерию и авиацию для сдерживания украинских бронегрупп в населенном пункте Новодонецкое, а также у совхоза Октябрь. В этот район боевики ВСУ вышли во второй половине ночи, о чем сообщил командир батальона “Восток” Александр Ходаковский.

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