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В полицию Красноярска обратился директор оздоровительного лагеря “Гренада”. Он заявил, что 13-летняя Екатерина С. покинула территорию учреждения в 16 часов 28 июня и с тех пор ее никто не видел.

Сейчас девочку ищут. Сообщается, что Екатерина ушла из лагеря в черных джинсах и белой футболке-оверсайз. Среди остальных примет – темные волосы, прическа каре и среднее телосложение. По словам волонтеров, подключившихся к поиску, девочка плохо ориентируется в Красноярске.

Всем, кто что-то знает о местонахождении Екатерины С., предлагается звонить в КРОО “Поиск пропавших детей” по номеру 8-950-99-66-666, в полицию 8 (391) 233-47-35 либо в службу 112.

Напомним, ранее в Следственном комитете подтвердили смерть 6-летнего мальчика, пропавшего три дня назад в Екатеринбурге. Выяснилось, что ребенок мертв уже несколько месяцев, причина смерти устанавливается.

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