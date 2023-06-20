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США ввели санкции в отношении Китая из-за чего в Поднебесную нельзя официально поставлять американские высокотехнологичные товары, в том числе и чипы, созданные на базе искусственного интеллекта. Об этом в своем материале сообщает Reuters.

Автор статьи со ссылкой на представителей двух поставщиков электроники в Китае, которые пожелали остаться анонимными, отмечает, что небольшое количество ИИ-чипов Nvidia A100 можно приобрести по цене от 20 тысяч долларов за штуку. Данное ценовое предложение вдвое превышает обычную цену чипа в США.

Торговля высокотехнологичными товарами американского производства на территории Китая не запрещена законом. Однако из-за ограничительных мер, введенными Соединенными Штатами Америки, в Поднебесной сформировался подпольный рынок электроники, где продавцы и покупатели желают оставаться в тени.

Обычно данные чипы в Китае приобретают компании, занимающиеся разработкой приложений, научными исследованиями, созданием игр, однако иногда к услугам подпольного рынка прибегают и местные китайские власти, резюмировал анонимный источник Reuters.

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