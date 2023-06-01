В ночь на 1 июня по штабу военной разведки Украины в Киеве вновь нанесен массированный ракетный удар. Местные жители сообщают, что всего за несколько минут слышали не менее 10 взрывов. По предварительной информации, применялись баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Пуск, по данным киевских властей, осуществлялся с территории Брянской области. Больше всего ударов пришлось по Днепровскому району украинской столицы, сейчас там работают пожарные и представители других экстренных служб.

Отмечается, что первые взрывы прогремели уже через шесть минут после объявления воздушной тревоги. При этом местные власти заявляют об уничтожении всех ракет средствами ПВО, во что не верят даже они сами.

Также этой ночью тревога объявлялась в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Киевской областях.