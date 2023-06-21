Поклонники популярного гоночного симулятора Forza Horizon 5 обнаружили в игре автомобили, которые были оформлены в стиле нового фильма «Барби». Данное нововведение может свидетельствовать о коллаборации разработчиков игры с голливудской картиной.

В настоящее время официального анонса от разработчиков игры еще не поступало, однако игроки уже нашли два автомобиля, оформленных в стиле «Барби». В магазине автомобилей в Forza Horizon 5 появился кабриолет Chevrolet Corvette EV 1956 и внедорожник GMC Hummer EV Pickup 2022, однако пока они не доступны к приобретению. Хотя новинки можно встретить в качестве соперников в определенных видах гонок в игре.

Напомним, что фильм «Барби» выйдет в прокат 21 июля 2023 года. Главные роли в картине сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Сюжет романтической комедии будет рассказывать о путешествии ожившей куклы Барби от компании Mattelo в мир людей. Также в создании фильма участвовали и другие знаменитости, такие как певица Дуа Липа и актер Уилл Феррел.