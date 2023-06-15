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Российским специалистам стоит изучать западную военную технику, которая была захвачена у ВСУ в ходе специальной военной операции, а также перенимать полезные технологии. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов – сообщает издание URA.RU.

Кузнецов входит комитет по обороне нижней палаты российского парламента. Отвечая на вопрос издания, что будет с захваченной западной техникой ВСУ, парламентарий отметил, что танки и бронемашины нужно изучать. Чтобы перенимать технологии более эффективно, депутат также предложил создать частно-государственную компанию, которая будет на этом специализироваться.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ходе контрнаступления украинские войска понесли тяжёлые потери. В частности, были уничтожены некоторые немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, ранее переданные Киеву его западными союзниками. Впрочем, не вся техника пришла в негодность. Некоторые образцы удалось захватить с относительно небольшими повреждениями, у некоторых даже работали двигатели.

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