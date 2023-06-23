22 июня Береговая охрана США заявила, что батискаф “Титан” потерпел крушение. Представители ведомства отметили, что аппарат взорвался, все люди, которые были на его борту, сразу же погибли.

После этого начали появляться конспирологические версии. Так, издание The Wall Street Journal написало, что рядом с обломками затонувшего судна “Титаник” располагается сверхсекретная гидроакустическая система, предназначенная для выявления активности подводных лодок вероятного противника. Именно она была задействована для прослушивания батискафа, с которым через 2 часа после погружения пропала связь.

«ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, соответствующую имплозии или взрыву в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат «Титан», когда связь была потеряна», – сообщили в американских Военно-морских силах.

Режиссер фильма “Титаник” Джеймс Кэмерон считает причиной крушения батискафа материалы, используемые для его изготовления. Сам он во время съемок погружался к затонувшему судну на российских аппаратах “Мир”, которые были выполнены из сильно легированной стали с добавлением никеля. Композитные материалы, которые использовались в производстве “Титана” могли расслоиться, что и привело к трагедии.

Читатели в социальных сетях выдвигают разные версии. Они недоумевают, почему Береговая охрана постоянно сообщала, сколько кислорода осталось у пассажиров “Титана”, если сразу знала о взрыве и о том, что на борту никто не мог выжить. Некоторые комментаторы даже высказывают уверенность, что длительные поиски батискафа были предприняты для отвлечение внимания от сына американского лидера Хантера Байдена.