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Американские ученые рассказали об одном из недавно выявленных признаков приближающейся деменции. Это возникновение сложностей с выполнением каких-либо задач по голосовым инструкциям.

Исследуемым предложили пройти Гарвардский автотелефонный тест, который предполагает выполнение трех задач, в ходе которых нужно следовать инструкциям, передаваемым по телефону. Кроме того, всем сделали сканирование мозга и попросили пройти традиционные когнитивные тесты.

Выяснилось, что 30 процентов испытуемых, которые были признаны абсолютно здоровыми, имеют нарушения, характерные для ранней стадии деменции. Они плохо ориентировались, выполняя команды инструктора, имели сложности с навигацией.

Такого рода исследования проводятся, чтобы повысить эффективность ранее диагностики болезни Альцгеймера и разработать методологии ее лечения.

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