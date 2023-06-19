В развивающихся странах мира растёт негативное отношение к государствам Запада. На этом фоне такие страны сближаются с Россией, и существующее положение дел нельзя игнорировать. Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинистё. Его слова со ссылкой на финские СМИ приводит “Интерфакс”.

Выступая на одном из дискуссионных мероприятий, Ниинистё отметил, что многие развивающиеся страны относятся к Западу с подозрением. При этом нет особой разницы, почему так происходит: например, страны могут осознавать своё невыгодное положение в системе принятия решений.

На этом фоне набирает силу группа БРИКС – подчеркнул финский президент. Эта организация сейчас рассматривается, как противовес коллективному Западу. В этой связи уже почти два десятка стран заинтересовались, чтобы вступить в БРИКС. Если это произойдёт, то международная организация будет состоять из государств, где проживает более половины населения Земли, резюмировал Ниинистё.