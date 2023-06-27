Марьяна Цой, бывшая жена Виктора Цоя, умерла 27 июня, 18 лет назад. Она была художницей, музой и полиглотом, отмечает ФАН.

Марьяна родилась 5 марта 1959 года в Ленинграде. Она познакомилась с Виктором, когда ей было 23 года, а ему — 19 лет. Они вступили в брак 4 февраля 1984 года. Марьяна работала администратором группы “Кино” и была продюсером. Она имела долю в авторских правах на альбомы группы.

У Марьяны и Виктора родился сын в 1985 году. Их брак был прочным, и Марьяна поддерживала музыканта в его творчестве. Однако в 1987 году Виктор Цой признался ей, что полюбил другую женщину, и они разошлись. Развод был официально оформлен в 1990 году. Несмотря на расставание, они поддерживали дружеские отношения, но Марьяна не смогла простить его измену.

После достижения 40 лет Марьяна окончила Восточный факультет Санкт-Петербургского университета и занялась переводами с японского языка. Она также изучила английский язык и увлеклась живописью. Марьяна написала книгу о Викторе Цое под названием “Точка отсчета”.

Впоследствии Марьяна познакомилась с музыкантом Александром Аксеновым (выступавшим под псевдонимом Рикошет) и стала его продюсером. Они вместе жили до ее смерти.

Марьяна умерла от онкологического заболевания в своей квартире в Санкт-Петербурге в 2005 году. Ее похоронили на Богословском кладбище рядом с могилой Виктора Цоя. Она пережила своего бывшего мужа на 15 лет.