Обстрелы ВСУ стали причиной гибели почти 9 тысяч мирных жителей в Донецкой Народной Республике, начиная с 2014 года. В число жертв входит и 228 детей. Такие данные привела руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина – сообщает ТАСС.

Представитель ДНР также добавила, что в ходе обстрелов различные ранения получили более 12,5 тысяч мирных граждан. В их числе свыше 760 детей. В Донецкой Народной Республике подсчитали и количество боеприпасов, которые были выпущены ВСУ по населённым пунктам с мирными жителями. За время эскалации конфликта число снарядов составило почти 123 тысячи.

Защита населения Донбасса от преступных действий украинской армии является одной из целью специальной военной операции, которая началась в феврале 2022 года. Осенью того же года ДНР вместе с Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав Российской Федерации. За такое решение проголосовало большинство жителей указанных территорий на соответствующих референдумах.