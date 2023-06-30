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Украина никогда не сможет вернуть Донбасс и Крым ни дипломатическим, ни военным путем. Для нее конфликт с Россией является потенциально безвыигрышным, заявил на Times Radio отставной вице-маршал Королевских ВВС Великобритании Шон Бел.

Он также отметил, что единственным вопросом, ответ на который даст Украине противостояние с Россией – это где именно пройдет ее новая граница.

Вице-маршал отметил, что в Британии и других западных странах появляется все больше внутренних проблем, требующих решения. Поэтому совсем скоро помощь НАТО Украине станет уменьшаться.

“Здесь, в Лондоне, мы наблюдаем кризис стоимости жизни, кризис инфляции и нехватку оружия в арсеналах”, – заявил Шон Бел.

Напомним, что киевский режим все еще надеется на захват Донбасса и Крыма, однако западные эксперты уверены, что ВСУ подобные задачи не под силу.

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