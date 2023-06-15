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Украина в ближайшее время должна получить от Великобритании дроны новейшей модели. Министерство обороны Соединённого Королевства опубликовало на своей странице в соцсети “Твиттер” видео, на котором запечатлены беспилотники – сообщает “МК”.

Судя по видеороликам, Украина получит дроны, которые могут нести противолодочные снаряды, а некоторые из них обладают возможностью взлетать и садиться вертикально. Вероятно, их могут использовать в акватории Чёрного моря.

Название дронов в публикации не приводится, отмечается лишь, что летательные аппараты были представлены летом прошлого года, а в феврале текущего их уже включили в новый пакет военной помощи Киеву. Сколько дронов поступит на Украину, также не уточняется, но говорится, что первую партию доставят уже “в ближайшем месяце”.

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