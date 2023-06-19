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В Ахтубинске Астраханской области было зафиксировано явление в виде серебристых облаков. Этот природный феномен был заснят на видео. Ученые уже объяснили причину появления данного небесного явления.

Серебристые облака представляют собой взвесь из мельчайших льдинок, которые образовались вокруг метеорных пылинок. Это явление достаточно красивое, но оно еще мало изучено специалистами. По словам астрономов, наблюдается данное явление на высоте 85-90 км на верхней границе мезосферы.

Чаще всего серебристые облака можно увидеть в летний период. Считается, что они образуются в результате экстремального выхолаживания мезосферы. А это, в свою очередь, происходит из-за высокой концентрации углекислого газа. По словам астрономов Клуба имени Ф. Ю. Зигеля, возникновение серебристых облаков указывает на глобальное изменение климата по техногенным причинам.

Отметим, что данное явление можно наблюдать в небе в Астраханской области между 02:30 и 04:00 по местному времени.

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