В результате объявления президента США Джо Байдена о соглашении с республиканцами по закону о государственном долге, неизвестный трейдер, который приобрел 100 тысяч колл-опционов на акции компании Equitrans Midstream Corp., смог заработать приблизительно $7,5 млн, связав это с возобновлением проекта Mountain Valley – замороженного газопровода. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли компромисса по повышению уровня государственного долга 29 мая. По мнению агентства, неизвестный трейдер сделал ставку на рост акций Equitrans за несколько дней до этого, что может указывать на утечку информации.

Глава правоприменительной практики Комиссии по ценным бумагам и биржам в Кадваладере, Филип Кхинда, отметил, что следователям предстоит выяснить не только была ли передана информация, но и выявить намерение ее обмена.

Bloomberg напоминает, что акции Equitrans снизились на 35% в прошлом году в связи с заморозкой проекта Mountain Valley, однако после принятия решения по государственному долгу они выросли сразу на 49%.