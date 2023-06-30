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25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская одержала победу в финале конкурса “Мисс Москва-2023” и получила главную корону. Ранее она принимала участие во многих международных конкурсах, но там особых успехов достичь не смогла.

Ангелина – телеведущая и профессиональная модель. Она имеет высшее экономическое образование, которое получила в Российской академии народного хозяйства. На конкурсе “Красавица Саратова” девушка получила приз зрительских симпатий.

“Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения”, – рассказала о себе обладательница Гран-при “Мисс Москва”.

Отмечается, что этот конкурс является одним из самых сложных для участниц. Его особенностью является возможность участия девушек из всех регионов России, так как прописка организаторов совершенно не интересует. Поэтом для победы нужно преодолеть весьма жесткую конкуренцию.

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