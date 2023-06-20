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В декабре 2019 года стартовал уже 25-й 11-летний солнечный цикл, который завершится в 2030-м. При этом ученые отмечают слишком высокую активность небесного светила.

Они напомнили, что 18 июня в результате вспышки M2.5 число Вольфа (Международное число солнечных пятен) увеличилось до 181. Это приведет к нарушению геомагнитного поля планеты уже 21 и 22 июня. Помимо этого, Земля подвергнется воздействию солнечного ветра, который доберется до нее сквозь корональные дыры в эти же два дня.

Число солнечных пятен – это основной показатель активности небесного светила. К началу очередного цикла он равняется нулю, но затем начинает стремительно возрастать. Ближе к завершению 11 лет показатель снова снижается, пока не упадет до нуля.

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